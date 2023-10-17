Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü kurtarılamadı
Ankara'da traktör ile kamyonet çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Veli Bulvarı'nda meydana geldi.
Yakup Kılınç (42) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burhan Üstün'ün (71) kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Recai Işık yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Üstün, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.