Ankara'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

İHA

Ankara’nın Polatlı ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı İlçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Balıklıgöl mevkiinde bir çiftlikte elektrik arızası nedeniyle direğe çıkan Gökhan Y., elektrik akımına kapıldı. Çiftlik çalışanlarının ihbarıyla olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin müdahalesinde Gökhan Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Y.'nin cenazesi savcı tarafından yapılan inceleme sonrası Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.