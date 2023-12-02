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        Haberler Gündem Ankara'da eğlence mekanları ve iş yerine silahlı saldırıda bulunan 3 şüpheli tutuklandı

        Ankara'da eğlence mekanları ve iş yerine silahlı saldırıda bulunan 3 şüpheli tutuklandı

        Ankara'da iki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunarak bir kişiyi yaralayan ve iş yerine silahlı yağma yaparak 2 kişiyi darbeden 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 21:21 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:21
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        Mekan basıp işyerlerine saldıranlar tutuklandı
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, eğlence mekanları ve iş yerine yönelik silahlı eylemleri planlayan ve gerçekleştiren kişinin, tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P. isimli kişi olduğu tespit edildi.

        Şüpheli R.P. ile örgüt üyesi ve yöneticilerinin Etimesgut'ta bir evde saklandığını saptayan ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

        Operasyon sonucunda, örgüt yöneticisi R.P. ile birlikte örgüt üyeleri Y.K, M.V, E.Ş, S.D. ve M.T. isimli zanlılar gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramalarda 23 sentetik ecza maddesi, 31 gram esrar, 1 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 65 fişek, 2 askeri renkte balistik yelek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 300 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama ve nitelikli yağma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Y.K, R.P. ve M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Ayhan Bora Kaplan
        #ankara
        #haberler
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