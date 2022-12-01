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Ankara'da durdurulan TIR'da 12,5 kilogram esrar yakalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan TIR'da, 12,5 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Giriş: 01.12.2022 - 18:23 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da durdurulan TIR'da 12,5 kilogram esrar yakalandı
Durdurulan TIR'da 12,5 kilogram esrar yakalandı
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AA

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisini aldı.

AA'nın haberine göre, bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Gölbaşı ilçesi Ankara-Niğde otobanında, bir otomobil ile bir TIR'ı durdurdu.

İçinde gazlı bez bulunan kolileri taşıyan TIR'ın, çekici kısmındaki yatak bölümünde, narkotik köpekleri "İda" ve "Toma" ile yapılan aramada, 12,5 kilogram esrar ele geçirildi.

TIR'ın öncüsü olduğu belirtilen otomobilin sürücüsü H.İ.P ile TIR'da bulunan M.P. ve eşi F.P gözaltına alındı. H.İ.P'nin, M.P'nin ağabeyi olduğu belirlendi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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