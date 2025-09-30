Ankara'da dönüşümlü su kesintileri başlıyor! Ankara'da su kesintileri ne zamana kadar sürecek?
Türkiye kurak yaz döneminin etkilerini yaşamaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da da düşük baraj seviyesinden dolayı dönüşümlü su kesintilerinin başlayacağı belirtildi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintilerin Ankara'nın genelinde yapılacağını açıkladı. Peki, Ankara'da dönüşümlü su kesintileri ne zamana kadar sürecek? İşte, detaylar...
- 1
Türkiye’de etkisini sürdüren kurak yaz şartları, Ankara’da da baraj doluluk oranlarını kritik seviyelere indirdi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, su arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle kent genelinde dönüşümlü su kesintilerinin uygulanacağını açıkladı. Peki, Ankara'da dönüşümlü su kesintileri ne zamana kadar sürecek?
- 2
ANKARA'DA DÖNÜŞÜMLU SU KESİNTİLERİ YAPILACAK!
ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi kritik noktaya geldiği için 6 Ekim 2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü su kesintileri yaşanacak. Ankara barajlarında doluluk oranı 30 Eylül Salı itibarıyla yüzde 16,22 olarak kayıtlara geçti.
- 3
ASKİ CTP ARIZALARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
ASKİ'den yapılan açıklamada, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.
Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği belirtilerek, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi.
ASKİ, defalarca arızalanan CTP hatların, çelik hatlar ile değiştirilmesi için imalata başlandığını ve çalışmanın yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtti.
- 4
ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
ASKİ, şehir genelinde meydana gelen bakımlı çalışma veya arızaları anlık olarak paylaşıyor. Aşağıdaki linkten su kesintisi sorgulaması yapabilirsiniz.