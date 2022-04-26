Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 işçi yaralandı

Olay, dün öğlen saatlerinde Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı alan ekipler, müdahale için bölgeye gitti.

DHA'nın haberine göre; görevlilerin, gaz kaçağına müdahale etiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin, gaz akışını kesmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama sırasında yaralanan işçiye ilk müdahale, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.