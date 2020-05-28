Ankara'da dezenfekte edilen camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla 65 camide temizlik çalışması ve dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Kent genelinde ibadete açılacak bazı camilerde Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri dezenfektanlı yüzey temizleyicileri ve basınçlı yıkama araçları ile temizlik yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de titiz bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, aralarında Kocatepe, Hacı Bayram, Ahmet Hamdi Akseki, Melike Hatun ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Camisi'nin de bulunduğu başkentin tarihi ve simge camilerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:
"Camilerimizin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları konusunda çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ankaramızda 3 bin 11 cami var. Bunlardan 1684'ü merkez ilçemize bağlı. Çevre ilçelerimizde de 1327 camimiz var. Bunlardan 7 tanesi A grubu cami olarak belirlediğimiz camiler ve bu 7 camiden başlayarak 65 caminin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayacağız. Ayrıca camilerimizin içinde de dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Cuma namazına gelen vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı da gerçekleştireceğiz."
Salgının başladığı ilk günden itibaren kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, ortak alanlar, huzurevleri, okullar ve toplu taşıma araçlarında günlük olarak dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri, cuma namazı öncesi camileri de baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdi.
İbadete açılacak camilerde ANFA Güvenlik personeli sayısını da artıracak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte 65 caminin avlusunda kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!