AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankırı Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi. AA'nın haberine göre; baskında, derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görüldü.

Baskın sırasında ekipler, biri 65 yaş üstü 37 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara uymayan 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza kesildi.