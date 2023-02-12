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Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan depremzede çift, Ankara'ya geldi. Burada kendilerine verilen yardım kolisinde cüzdan bulan çift, cüzdanı Şanlıurfalı depremzede sahibine iade etti

Giriş: 12.02.2023 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı
Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan Ankara'ya gelen Sevgi K. ve Semih K.K çifti, yardım kolisinde buldukları cüzdanı Şanlıurfalı depremzede sahibine verdi.

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca verilen yardım kolisini açan çift, içinde bir miktar para, kimlik ve banka kartları olan bir kadın cüzdanı buldu.

AA'nın haberine göre; vakfa geri gelen depremzede çift, cüzdanın Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelen depremzedelerden Hülya D'ye ait olduğu bilgisini aldı.

Vakıf aracılığıyla Hülya D. ile bir araya gelen Sevgi K. ve Semih K.K, cüzdanı sahibine teslim etti.

Kıyafet seçimi esnasında cüzdanını kolilerden birine düşürdüğünü belirten Hülya D, örnek davranışlarından dolayı Sevgi K. ve Semih K.K çiftine teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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