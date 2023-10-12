Ankara'da deprem! 12 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 11 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep ve Muğla'da da sarsıntılar yaşandı. 12 Ekim Perşembe günü ise Ankara'da deprem oldu. İşte 12 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, dün akşam saatlerinde Silivri açıkları - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından yakından takip ediliyor. 11 Ekim Çarşamba günü İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından gözler 12 Ekim son dakika deprem haberlerine çevrildi. 12 Ekim Perşembe gününün ilk saatlerinde Ankara Şereflikoçhisar'da deprem meydana geldi. İşte 12 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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ANKARA'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 12 Ekim Perşembe günü saat 02:47'de Ankara Şereflikoçhisar'da deprem oldu.
DÜN SİLİVRİ'DE DEPREM OLDU!
11 Ekim Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi verisi ile Silivri açıklarında saat 19.36'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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