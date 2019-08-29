12 kişi ölümden döndü

Ramiz Kaan Oktar'ın özel haberine göre Rümeysa K., yaklaşık iki yıl önce Ankara'da yaşayan uzaktan akrabası Ramazan K. ile kaçarak evlendi. İddiaya göre Rümeysa K., evlendikten kısa süre sonra kıskançlığı bahane eden eşi tarafından darp edildi. Ailesinin istemediği bir evlilik yapan ve korkudan yaşadıklarını kimseye anlatamayan Rümeysa K. hamileyken bile şiddet görmeye devam etti.

Doğum yaptıktan 2 ay sonra feci şekilde darp edilen Rümeysa K., öldürülme korkusuyla Ankara Gölbaşı Polis Merkezi'ne sığınınca, ailesi durumdan haberdar oldu.

BABA EVİNE SIĞINDI

Doğum yapan kızının defalarca darp edildiğini öğrenen baba Metin Küçük, Ankara'ya giderek kızı ve torununu alarak Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki evine getirdi. Rümeysa K., eşi Ramazan K.'ya boşanma davası açtı. Mahkeme süreci başlayınca eşini ve eşinin babasını telefonla arayarak tehdit eden Ramazan K., 23 Ağustos gecesi içerisinde eşi ve bebeğinin olduğu toplam 12 kişinin kaldığı 2 katlı evi yakmak istedi. O sırada uyanık olan aile bireylerinin fark etmesi üzerine yangın söndürülürken, hakkında koruma kararı bulunan 19 yaşındaki Rümeysa K. ve 4 aylık kızı ölümden döndü.

"AĞABEYLERİNİN KİMLİĞİYLE GEZİYOR"

Kızının istemediği bir evlilik yaptığını belirten baba Metin Küçük, "Bir gün, Ankara Gölbaşı Polis Merkezi'nden aradılar, dediler ki; ‘Kızın bize sığındı, gelip almak istemezsen sığınma evine vereceğiz.' Ben dedim ki, ‘Kimseye teslim etmeyin, ben gelip alırım.' Gidip aldım, sonra eşi telefonla arayıp beni ve kızımı öldürmekle, evi yakmakla tehdit etti. Son olarak gece bu balkona bir şey atarak evi yaktı. Kardeşimin uyanık olması sayesinde bugün burada hayattayız. Hakkında yakalama kararı olmasına rağmen Ramazan K., ağabeylerinin kimlikleriyle geziyor, hava atıyor bize. Yakalanmasını istiyoruz" dedi.

"YAŞAMAK İSTİYORUM"

Eşine boşanma davası açan Rümeysa K. ise ailesine ve çocuğuna zarar gelmemesi için yetkililerden yardım istedi. Genç kadın, "Dayak yedim. Karakola sığındım. Sonra annemler geldi ve beni alıp buraya getirdiler. Gelip burada evimizi yaktı, eğer halamlar burada ve uyanık olmasaydı, biz hepimiz yanacaktık. Onun yakalanmasını istiyorum, ailemin ve çocuğumun zarar görmemesini istiyorum. Yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ONDAN BABA OLUR MU?"

Rümeysa K.'nın babaannesi Ziynet Küçük ise, "12 kişinin olduğu evi yakmak istedi, içinde çocuğu olan evi yakmak isteyenden baba olur mu?" diye tepki gösterdi.

Öte yandan farklı suçlardan da kaydı bulunan ve evi kundakladığı iddia edilen Ramazan K.'nın yakalanmasına çalışılıyor.