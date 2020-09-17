Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 kişi tespit edildi.

AA'nın haberine göre, çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i yakalandı.

Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.