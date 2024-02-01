Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-48" operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı
Ankara’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-48” Operasyonunda Yabancı Uyruklu 15 şüpheli yakalandı.
Operasyonla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.