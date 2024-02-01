Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da "Kahramanlar-48" operasyo: 15 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-48" operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da DEAŞ operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-48” Operasyonunda Yabancı Uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

        Operasyonla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DEAŞ operasyonu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Habertürk Anasayfa