Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara'da erör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.