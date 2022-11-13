Ankara'da damat dehşeti: 3 yaralı

DHA

Ankara'da Alper Ö, tartıştığı kayınpederi İbrahim K. ile kayınbiraderleri Mustafa K. ve İsa K'yı tabancayla vurarak, yaraladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi Kelebek Su Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Alper Ö, eşiyle yaşadığı sorunları konuşmak için kayınpederi İbrahim K, kayınbiraderleri Mustafa K. ve İsa K. ile buluştu. DHA'nın haberine göre; konuşma sırasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Alper Ö, üzerinde bulunan tabanca ile kayınpederi ve kayınbiraderlerine ateş etti. Baba ile 2 oğlu, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Alper Ö. ise olay yerinde kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Etimesgut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Alper Ö, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.