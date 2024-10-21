"Ankara'da Çalışan Kadın" fotoğraf yarışması

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Ankara Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile düzenlenen "Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması" başladı.

Yarışma, kadınların şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısındaki önemli rollerini ön plana çıkarmak amacı taşıyor.

Yalnızca kadın fotoğrafçılara açık olan yarışma ile Ankara'da çalışma hayatında yer alan kadınların varlığını görünür kılmak ve onların emeklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla sergilemek hedefleniyor.

Yarışmaya başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun ilgili web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru ve yarışma şartnamesi için "https://ankaraka.org.tr/ankarada-calisan-kadin-fotograf-yarismasi-basladi" adresi üzerinden vatandaşlar bilgi alabiliyor.