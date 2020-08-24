Ankara'da ByLock kullanıcısı iki firari şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle arama kaydı bulunan iki şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.