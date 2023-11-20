Ankara'da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım bugün Ankara'da okullarda ders işlenecek mi?
Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda bugün ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Ankara oldu. İşte "20 Kasım bugün Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Ankara'da okulların durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Bugün Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 20 Kasım Pazartesi Ankara'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
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ANKARA'DA KAR YAĞIŞI!
DHA'da yer alan habere göre, hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
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Kar yağışı özellikle Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Ayaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağış ile araçların ve çatıların üzerleri karla kaplandı.
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ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da kar yağışı başladı. 20 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması yapılması durumunda haberimize eklenecektir.