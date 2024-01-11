Ankara'da bugün okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 bugün Ankara'da okul var mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir bir biçimde düştü. Meteorolojinin yüksek kesimlere kar yağışı uyarısında bulunmasıyla gözler "Ankara'da bugün okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Öğrenciler Valilik'ten son dakika yapılacak Ankara'da kar tatili açıklamasını bekliyor. İşte, 11 Ocak 2024 Perşembe bugün Ankara'da okulların durumu...
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Yurdumuzda hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı illerimizde kar yağışı başladı. Pek çok ilimizden kar tatili haberinin gelmesiyle Ankaralılar da "Bugün Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 11 Ocak 2024 Perşembe okulların durumu...
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ANKARA'DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre; 11 Ocak Perşembe günü Başkent'te hava sıcaklığının gün içinde çok bulutlu ve 4 derece olması bekleniyor.
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11 OCAK 2024 ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
11 Ocak Perşembe günü Ankara'da okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer alacak.
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