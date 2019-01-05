Olay, gece yarısı Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Niğde Sokak’ta bulunan 2 katlı terk edilmiş evin yarısı çöktü. Gürültüyle sarsılan mahalleli, sokağa çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolu araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği alan ekipler, binada kimsenin yaşamadığını belirledi. Tedbir amaçlı olarak enkazda arama yapan itfaiye ekipleri, kimsenin enkaz altında kalmadığını tespit etti.

Evin çevresini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, vatandaşları enkaz alanından uzak durmaları konusunda uyardı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, evde yaklaşık 10 yıldır kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak tahliye edildi.

"EVLER BOŞALTILDI"

Yıkılan evin yakınlarında 30’a yakın terk edilmiş metruk binanın olduğunu belirten Erkan Eroğlu, “Burası Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden. Bu bina da metruk bir bina ve kendiliğinden göçtü, Allah’tan gündüz olmadı. Yaşayan yok zaten, yıllardır burası böyle. Sadece burası değil, mahallenin tamamı böyle. 10 senedir boş bu bina. Biz mahalleli olarak bu metruk binaların kaldırılmasını istiyoruz. Binanın hemen yan tarafında aile oturuyor. Onlar uyarıldı, evleri boşalttılar. 30’a yakın metruk bina var mahallede” dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.