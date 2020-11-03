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Ankara'da bir otelin 5'inci katından düşerek ölen genç kızın cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki kızın cenazesi, Antalya'da defnedildi.

03.11.2020 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da bir otelin 5'inci katından düşerek ölen genç kızın cenazesi Antalya'da toprağa verildi
AA

Gamze A'nın cenazesi, Aksu ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında yeni tip koronavirüs tedbirleriyle kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Kızının mezarına sarılan annesi, "Gamzem, cennet kokulum. Beni bırakıp nereye gittin." diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze töreninin ardından genç kızın mezarından bir poşete toprak dolduran dedesinin "Torunumun toprağıyla hiç solmayacak bir çiçek dikeceğim." sözleri, törene katılanları duygulandırdı.

Cumartesi günü, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelin beşinci katından düşen Gamze A'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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