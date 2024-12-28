"Milyonlar hayal kırıklığı yaşadı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkentte düzenlenen "Yurttaş Sesleniyor 'Haklarımızı Alacağız'" mitinginde konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Yetkinin gerçek sahibine millete gitme zamanıdır. İktidar milyonlarca insanın sesini duymamakta ısrar ediyorsa, dünyanın en fedakar insanları olan bu millet için dirsek çürütmüş emeklilerini sefalete mahkum ediyorsa o zaman gerçek meclis burasıdır, meydanlardır, sizlerle birlikte olmaktır.

"FETHEDECEKSEN EMEKÇİNİN GÖNLÜNÜ FETHET"

Bu meydan yoksullarla, bu meydan hakkını yediklerinle dolu. Bak Bursa'da Balıkesir'de il kongrelerinde sana Şam'ın fatihi diye sesleniyorlarmış. Sen fethedeceksen emekçinin gönlünü fethet ama yapamazsın çünkü onların gönlünden düştün. Milyonlara söz verdin ama geçinemiyorlar. Geçim yoksa seçim var.

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"MİLYONLAR SANDIK İSTİYOR"

Milyonlar senden seçim istiyor, sandık istiyor. Bu iktidar döneminde bütün kurumlar yerle yeksan oldu. Her şey bir kişinin iki dudağının arasına sıkıştı. Asgari ücret tespit komisyonu bile dışlandı. 9 milyon asgari ücretli ve maaşı asgari ücrete bağlı olan milyonlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 22 bin 104 liralık asgari ücret bir sefalet ücretidir. Türk-İş masadan tamamen çekildi. DİSK ve Hak-İş de aynı görüşte. Tarihte ilk kez asgari ücrette zam beklenirken ceplerinden 2 bin liraları alınmıştır. "