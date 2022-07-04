Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa yolu üzerinde seyir halindeki ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Esenboğa yolu üzerinde, 2 Temmuz'da 5 araç sürücüsünün ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Tespit edilen sürücülere, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaşmış, acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.