Ankara'da alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

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Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balkiraz Mahallesi Esenler Sokak'ta bir kişinin araçta hareketsiz olduğunu görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, araçtaki kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. AA'nın haberine göre; cesedin Hüseyin Hakan'a ait olduğunu tespit eden ekipler, aracın sahibine ulaştı.

Aracın sahibi S.D'nin, alacak verecek meselesinden tartıştığı arkadaşını silahla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Cinayet zanlısı gözaltına alındı.