Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi: 4 gözaltı

AA

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.