Ankara'da 81 okul güçlendirilecek

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Özer, Ankara'daki eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili kasım ayında ilk değerlendirme toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, "Kasım ayında almış olduğumuz kararların da gelişimini değerlendirdik. Hangi yeni yatırımları yapabileceğimizi kapsamlı bir şekilde başta valimiz olmak üzere tüm milletvekillerimiz, kaymakamlarımız ve bakanlığımızın tüm genel müdürleri ile birlikte ortak bir akılla değerlendirme imkanımız oldu" dedi.
'GÜÇLENDİRİLMEMİŞ OKUL KALMAYACAK'
Bakan Özer, Türkiye genelinde okulların güvenliğini artırmak üzere çalışmaları yoğun şekilde devam ettirdiklerini belirterek, "Yık-yap çalışmaları da aynı yoğunlukta devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'mızda 173 binadan oluşan 81 okulun güçlendirilmesini 2022 yılında tamamlayacağız. Yaklaşık 500 milyon liralık bir bütçeyi güçlendirme için ayırmış olduk. 2022 yılında güçlendirmesi tamamlanmamış hiçbir okulumuz kalmayacak" diye konuştu.
'FEN LİSESİ SAYISINI 18'E ÇIKARACAĞIZ'
Bakan Özer, Ankara'da 15 fen lisesinin bulunduğunu; Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerine 1'er fen lisesi daha kurduklarını söyledi. Bunun birlikte kentteki fen lisesi sayısını 18'e çıkaracaklarını belirten Özer, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanlığı yıllardan beri özel yetenekli öğrencilerimizin gelişmesiyle ilgili bilim ve sanat merkezlerinde destek programları uyguluyor. Bilişsel becerileri olan öğrencilerimize ve sanatla alakalı yetenekleri olan öğrencilerimize çok başarılı programlar uygulanıyor. İstediğimiz bilim ve sanat merkezlerimize erişimin çok kolay olması. Bulundukları, yaşadıkları yerlerde öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak. Ankara'da 14 bilim sanat merkezimiz vardı. 11 ilçemizde bilim sanat merkezi yoktu. Bugün itibarıyla ilçelerimizin tamamına merkezleri kurma kararı aldık. İlave olarak merkez ilçelere 5 tane daha merkez kurarak, 16 yeni merkezi Ankara'ya kazandırmış olduk. Böylelikle bilim sanat merkezlerinin sayısı 14'ten 30'a çıkmış oldu."
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