Ankara'da 6 ilçede 14 üst geçit inşaatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Keçiören ilçelerinde 14 üst geçidin inşasına başlandı. Kentin 11 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerin ise proje süreci devam ediyor.

Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu işlek caddeler ile bulvarlara inşa edilen asansörlü üst geçitlerle bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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Kent Estetiği Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şefi Yunus Emre Bostancı, kentin işlek noktalarına modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından toplam 24 adet üst geçidin imalatı tamamlanmış olup, 14 adet üst geçidin de imalatları devam etmektedir. Ayrıca kentimizin 15 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerimizin de proje çalışmalarında sona gelinmiştir" dedi.