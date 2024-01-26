Ankara'da 50 milyon değerinde kaçak araç parçaları ele geçirildi - En son haberler

Ankara'da 50 milyon değerinde kaçak araç parçaları ele geçirildi - En son haberler

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan “Kaçak araç parçası” operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde; yurt dışından Türkiye’ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini tespit etti.

Tespit edilen 5 şahsa yönelik, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyon sonucu 5 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde; 1 adet BMW marka araç, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı, ele geçirildi.