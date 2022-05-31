Ankara'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 7 gözaltı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin Keçiören ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığında dair ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. DHA'nın haberine göre; şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan kişilerden M.Ö., H.A. ve Ç.A.'nın 'otomobilden hırsızlık' suçuna karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.