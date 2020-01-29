Ankara'da meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ankara'da meydana gelen depremi AFAD yerin 7 kilometre derinliğinde kaydederken depremin saati de 15.29 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER - 29 OCAK

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: