Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde oto lastik dükkanında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte bulunan bulunan su bayisi ve mobilya imalathanesine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinin Alaacatlı Mahallesi 2163'üncü Cadde üzerinde bulunan oto lastik dükkanında çıktı. Lastik satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki su bayisi ile mobilya imalathanesine de sıçradı. Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükseldi. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.