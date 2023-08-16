Ankara'da 2 kişiyi silahla vurarak, 2 kişiyi otomobille çarparak yaraladılar
Ankara Altındağ'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 2 kişi vurarak yaralayan şüpheliler otomobil ile kaçarken çarptıkları 2 yayayı da yaraladı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı.
AA'nın haberine göre; Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay yerinden otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.
Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.