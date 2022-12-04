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Korkunç iddia! Ankara'da 2 çocuk annesi, yol kenarında ölü bulundu

Ankara'da, yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan genç kadının otomobille de ezildiği iddia edildi

Giriş: 04.12.2022 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
Korkunç iddia! 2 çocuk annesi ölü bulundu
Korkunç iddia! 2 çocuk annesi ölü bulundu
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İHA

Ankara'da, 2 çocuk annesi Tülay Güçevin, yol kenarında ölü bulundu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi'nde meydana geldi. Polatlı-Haymana yolunda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDEN 2 ÇOCUK ANNESİNE AİT ÇIKTI

Jandarma ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kadının 2 çocuk annesi Tülay Güçevin (22) olduğu tespit edildi.

DARP İZLERİ VE ÜZERİNDEN OTOMOBİLLE GEÇİLDİ İDDİASI

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmasında, vücudunda darp izleri tespit edilen kadının üzerinden otomobille geçildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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