Korkunç iddia! 2 çocuk annesi ölü bulundu

Ankara'da, 2 çocuk annesi Tülay Güçevin, yol kenarında ölü bulundu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi'nde meydana geldi. Polatlı-Haymana yolunda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Jandarma ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kadının 2 çocuk annesi Tülay Güçevin (22) olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmasında, vücudunda darp izleri tespit edilen kadının üzerinden otomobille geçildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.