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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da 101 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

        Ankara'da 101 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

        Ankara'nın Ayaş ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 101 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:19 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:23
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        Ankara'da 101 tarihi eser ele geçirildi
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        Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ayaş'ta S.A'nın ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

        Takibin ardından jandarma ekipleri tarafından S.A'nın aracında yapılan aramada, 52'si Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş sikke, 23'ü süs ve 26'sı metal obje olmak üzere 101 tarihi eser ele geçirildi.

        S.A. ile beraberindeki Y.B. ve Z.P. ekipler tarafından gözaltına alındı, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

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