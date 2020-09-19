Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na mesafeli nikah

Ankara'da kıyılan nikaha siyaset, bürokrasi, yargı, iş, spor ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri konulu genelgesine uygun olarak gerçekleştirilen nikahta, fiziki mesafe koşullarına uyuldu.

Yiyecek-içecek ikramının ve müzik yayının yapılmadığı nikah yaklaşık 1 saat sürdü