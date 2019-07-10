10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halk TV'de yayımlanan bir film hakkındaki telif hakkı şikayeti nedeniyle o dönem kanalın yönetim kurulu başkanı olan Deniz Baykal ve kanalın müdürü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kanalın müdürü hakkında "mali haklara tecavüz" davası açılırken, Baykal hakkında ise aynı suçlama ile fezleke düzenlendi.
DAVA DÜŞÜNCE FEZLEKE GERİ ÇEKİLDİ
Fezleke, Baykal'ın rahatsızlığının sürdüğü dönemde Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Ancak dönemin kanal müdürü hakkında Ankara 1. Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada düşme kararı verildi. Mahkemenin gerekçesinde; şikayette bulunanların söz konusu yapımla ilgili mali haklara sahip olduklarına ilişkin belgeleri sunmadıkları, bu nedenle de dava şartının oluşmadığı belirtildi.
BU KEZ TAKİPSİZLİK
Bu gelişme üzerine Savcılık, Baykal hakkındaki fezlekenin iadesini talep etti. Meclis Başkanlığı da fezlekenin iadesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hamza Yokuş dosyayı yeniden açtı. Ve Baykal hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Bu karar sonrası Baykal hakkındaki soruşturma dosyası kapanmış oldu.
"DAVA ŞARTI GERÇEKLEŞMEDİ"
Takipsizlik kararında; "Kanal müdürü ve Deniz Baykal'ın birlikte şerik konumları nazara alındığında Ankara 1. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararı gözetilerek, Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1. maddesindeki suç yönünden gerek soruşturma evresinde gerekse de kovuşturma evresinde müşteki şirket tarafından soruşturmaya konu film üzerinde hak sahibi olduklarına ya da bu filme ilişkin mali hakları kullanma yetkisine sahip olduklarına ilişkin hak sahipliği belgelerinin şikayet tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde sunulmaması nedeniyle müsned suç yönünden kovuşturma ve soruşturma şartı gerçekleşmediğinden, şikayet edilen Deniz Baykal hakkında açıklanan gerekçe doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.
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