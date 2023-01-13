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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İsveç'te yaşanan provokasyonun ardından soruşturma başlattı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asarak gerçekleştirdiği provokasyonlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Giriş: 13.01.2023 - 19:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İsveç'te yaşanan provokasyonun ardından soruşturma başlattı
HABERTURK.COM

Terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fotoğraf: AA

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