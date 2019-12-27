Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 27 Aralık Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 27 ARALIK 2019

Ankara Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Ankara'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 27 Aralık Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Ankara Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Ankara Cuma namazı saati: 12.54

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Aralık 2019 Cuma 06:31 08:02 12:54 15:16 17:37 19:02 28 Aralık 2019 Cumartesi 06:32 08:02 12:55 15:17 17:37 19:02 29 Aralık 2019 Pazar 06:32 08:03 12:55 15:17 17:38 19:03 30 Aralık 2019 Pazartesi 06:32 08:03 12:56 15:18 17:39 19:04 31 Aralık 2019 Salı 06:33 08:03 12:56 15:19 17:39 19:04 01 Ocak 2020 Çarşamba 06:33 08:03 12:57 15:19 17:40 19:05 02 Ocak 2020 Perşembe 06:33 08:03 12:57 15:20 17:41 19:06

CAMİ ADABI NEDİR?

Camiye girerken sağ ayakla girmek ve çıkarken de sol ayakla çıkmak sünnettir. İmam-ı Süfyân-ı Sevrî bir gün mescide girerken sol ayağını basıp girdi. Hâtifden bir ses işitti ki: – Yâ Sevrî (yani ey öküz) niçin evvel sağ ayağını basıp girmedin!” Adı Sevr kaldı. Süfyân o âvâzı işitince aklı gitti. Sonra aklı başına gelince eliyle sakalını tutup yüzüne bir tokat vurdu. – Bir sünnet terk edip edebsizlik etmekle adını sığır koydular daha ziyâde edebsizlik eder isen kıyas eyle ki ne derler, dedi.

- Camide, mescidde hiçbir kimse için ayağa kalkmak caiz değildir. “Namazı kılmak için bekleyen, tesbih veya Kur’ân okumadığı halde sükût ile oturursa da namaza durmuş gibi namaza başlayıncaya kadar sevabı devam eder.”

- Camide Kur’ân okumakla veya tesbih veya dua okumakla meşgul olan bir kimse ile konuşmak veya musafaha etmek doğru değildir ve huzurunu da ihlal eder.

- Camide sesli bir şekilde Kur’ân okunurken dinlemek ve sükut etmek vâcibdir: “Kuran okunduğunda, dinleyin, merhamet olunmanız için sükût edin. Konuşmayın!” buyrulmuştur. (Camilerde tesbihattan sonra Kur’an okunmaya başlanınca kalkıp gitmekten özellikle sakınmalıdır!)

- Mescidlere abdestli olarak girilir.

- Bir mescide girerken önce sağ ayağı ileri atarak girmeli ve hemen Peygamber (s.a.v.) Efendimize Salât ve Selâm getirmeli: “Allahümmeftah aleyna ebvabe rahmetike – Ya Rabbi! Üzerimize rahmetinin kapılarını aç” diye dua etmeli. Çıkarken de önce sol ayağı dışarıya atmalı: (Salât ü selâmdan sonra) “Allahümmeftah aleyna ebvabe fadlike – Ya Rabbi! Üzerimize lûtuf ve kereminin kapıları aç” diye duada bulunmalıdır.

- Mescidlere gelişi güzel hareket ve davranışlarla girilemez. Kollar sıvalı, palto omuzlara atılmış bir şekilde girmek uygun olmaz. Bir zaruret bulunmadıkça, mescidlerde dizleri dikmek veya ayakları uzatmak sureti ile rastgele oturulmaz. Bunlar caiz görülemez.

- Herkes haline göre, camilere en temiz ve en güzel elbiselerini giyerek gitmeli. Cemaatı tiksindirici hallerden kaçınmalıdır. Bir âyet-i kerîmede: “Her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyiniz.” buyrulmuştur.

- Mescidlerde yüksek sesle konuşmak mekruhtur. Mescidlerde gürültü yapmak, gereksiz yere dünya işlerini konuşmak, kaybolan eşyaları sorup araştırmak, zikir ve hikmet taşımayan şiirler okumak caiz değildir.

Denilmiştir ki: “Ateşin odunu yemesi gibi, mescidde konuşulan sözler, iyilikleri yer, bitirir.”

- Bir kimsenin, kendi mahalle veya kabilesi mescidinde namaz kılması diğer mescidlerde namaz kılmasından daha faziletlidir.

- Namaz kılanın önünden geçmek günahdır. Fakat mescidde ileri saflarda yer varken, arka saflarda namaz kılanın önünden geçmek ve ileri gitmek caizdir.

- Soğan ve sarmısak gibi, kokuları hoş olmayan şeyleri yemiş kimselerin cemaat arasına girmeleri de uygun değildir.