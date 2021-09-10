Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bu hafta Ankara il genelindeki cami ve mescitlerde cuma namazını kılacaklar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki cuma saati öncesinde Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camileri başta olmak üzere Ankara'da cami ve mescitlerde tüm hazırlıklar yapıldı.

Peki, Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ankara cuma saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 10 EYLÜL

Cuma namazı öğle ezanı vaktinin girmesiyle birlikte eda ediliyor. Her ilde ise namaz vakitleri ilin coğrafi konumuna göre değişiyor. Ankara öğle ezanı saati diğer illerde olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Buna göre 10 Eylül Ankara öğle ezanı saati yani Ankara cuma saati 12.51 olarak tespit edildi.

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10 Eylül 2021 Cuma 04:52 06:18 12:51 16:25 19:14 20:34 11 Eylül 2021 Cumartesi 04:53 06:19 12:50 16:24 19:12 20:32 12 Eylül 2021 Pazar 04:54 06:20 12:50 16:23 19:10 20:30 13 Eylül 2021 Pazartesi 04:55 06:21 12:50 16:22 19:09 20:28 14 Eylül 2021 Salı 04:56 06:21 12:49 16:21 19:07 20:27 15 Eylül 2021 Çarşamba 04:58 06:22 12:49 16:19 19:05 20:25 16 Eylül 2021 Perşembe 04:59 06:23 12:49 16:18 19:04 20:23

Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).