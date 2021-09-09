AA

İlçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

ANKARA VALİLİĞİ: KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Çubuk ilçemiz, Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" dendi