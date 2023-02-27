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ABB'den Kahramanmaraş'a dört "mobil duş" TIR'ı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kahramanmaraş'a dört "mobil duş" TIR'ı sevk etti.

Giriş: 27.02.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramanmaraş'a dört
AA

ABB'den yapılan açıklamada, belediyenin 6 Şubat'taki merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından depremzedelerin hijyen ve yıkanma sorununun çözülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Daha önce kullanım ömrünü tamamlamış on EGO otobüsünün depremzedeler için "mobil duş", "mobil kazan dairesi", "mobil yatakhane", "mobil berber" ve "mobil çamaşırhane"ye dönüştürüldüğü, Kahramanmaraş'ta da 100 kişi kapasiteli duş alanları kurulduğu hatırlatılan açıklamada, ABB'nin bölgeye on "mobil duş" TIR'ı göndermeyi planladığı, bunlardan dönüşümü tamamlanan dördünün Kahramanmaraş'a ulaştığı kaydedildi.

Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bahçesinde hizmet vermeye başlayan "mobil duş" TIR'larının 8 ton su kapasitesi bulunduğuna yer verilen açıklamada, TIR'larda lavabo, şampuan, sabun ve saç kurutma makinesi ile cep telefonu şarj istasyonunu da olduğu belirtildi.

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