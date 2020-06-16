Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiyeci alacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarından mezun adaylardan 100, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarında eğitimini tamamlamış adaylar arasından da 200 kişi, sözlü ve uygulamalı sınavların ardından istihdam edilecek.
Ortaöğretim mezunu adayların en az B sınıfı sürücü belgesi ve 2018 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekiyor.
Ön lisans programlarında eğitimini tamamlamış adaylarda da en az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi ve 2018 KPSS'de P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları şartları aranıyor. Ayrıca adayların sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Büyükşehir Belediyesinin internet adresi "www.ankara.bel.tr" üzerinden yayımlanan formlara ulaşarak başvuru sürecini başlatacak adaylar, sözlü sınava katılmak için istenilen belgelerle birlikte 1-10 Temmuz tarihlerinde Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na şahsen müracaat edecek.
Sözlü ve uygulamalı sınavlar İtfaiye Daire Başkanlığında 20-30 Temmuz'da yapılacak.
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