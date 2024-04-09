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        Haberler Gündem İnanç Ankara bayram namazı saati 2024 Diyanet ile Ankara’da bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak?

        Ankara bayram namazı saati 2024: Ankara bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak?

        Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazını kılmak isteyenler camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara'da camilerde kılınacak olan bayram namazı vakit belli oldu. Hepimizi birleştiren bayramın gelmesiyle 'bayram namazı saat kaçta' sorusu geliyor. Peki Ankara'da bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte Ankara bayram namazı saati

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:27
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        • 1

          Ankara bayram namazı saati, Ramazan Bayramının ilk gününde camilerde bayram namazı kılınacak olması dolasıyla araştırılıyor. Diyanet il il namaz vakitlerini duyurdu. Bu kapsamda her bayram olduğu gibi bu bayram da cemaat hep birlikte namaz kılacak. Ankaralı vatandaşlar, "Ankara’da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" diye araştırıyor. İşte 2024 Ankara bayram namazı saati vakti

        • 2

          ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Diyanet tarafından her il için bayram namazı saatleri paylaşıldı. Ankara bayram namazı saati 06.49 olarak belirlendi.

          ANKARA NAMAZ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

          DİYANET İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

          Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

          Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

          Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

        • 4

          BAYRAM NAMAZI 1. REKAT NASIL KILINIR?

          - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

          - Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

          - Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

          - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          - Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

          - İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        • 5

          BAYRAM NAMAZI 2. REKAT NASIL KILINIR?

          - İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

          - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

          Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

          Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        • 6

          KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

          İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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