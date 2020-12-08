Ankara Barosu avukatlarının yargı reforumuyla ilgili olarak "Her fırsatta ve her ortamda dile getirdiğimiz ve ilk etapta çözülmesi zaruri olan sorunlara ilişkin başlıklar aşağıda belirtilmiştir" denilen yazılı açıklamada şu hususların altı çizildi:

1. Hukuk fakülteleri sorununun çözülmesi, bu kapsamda;

- Yeni hukuk fakültesi açılmaması, kontenjanların düşürülmesi, mevcut fakültelerden eğitim kalitesi düşük olanların bu standartlarının yükseltilmesi için çalışma yapılması, fakültelerin belirli bir seviyeye ulaşamamaları halinde yeni öğrenci alımlarının engellenmesi,

- Hukuk Fakültesi müfredatının kapsamlı bir çalışma ile yeniden belirlenmesi, İyi derecede yabancı dil ve hukuk İngilizcesi eğitimi verilmesi. Avukatlık ve Noterlik Hukuku’nun zorunlu ders haline getirilmesi,

2. Avukat, hakim, savcı ve noterlik için üniversite bitiminde uygulanacak devlet sınavının yanında avukatlık stajı bitiminde TBB tarafından avukatlık sınavı yapılması,

3. Avukat stajyerlerinin ücret yasağının kaldırılarak bir yıllık staj dönemlerinde İşkur’dan kaynak sağlanması (Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı gibi işgücü programlarından faydalanması) yöntemi ile asgari ücret tutarında aylık ücret ödenmesi ve sigorta primlerinin yatırılması,

4. CMK Ücret Tarifesi’nin en az Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne çıkartılması. Adli yardım ücretlerinin zamanında ödenmesi ve her iki hizmet için de -özünde kamu hizmeti olması nedeniyle- KDV’nin kaldırılması,

5. Hak kayıplarının önüne geçilmesi ve adil yargılanma hakkı kapsamında ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmacılığın münhasıran avukatlara hasredilmesi,

6. İşçi avukatların çalışma şartlarına ilişkin genel hükümlerin Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmesi. İşçi avukatlar ile ilgili olarak 04.05.2019 tarihinde Türkiye Barolar Birliği 35. Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunduğumuz TBB Avukatlık Meslek Kuralları’nda yapılmasını önerdiğimiz değişikliklerin ivedi olarak hayata geçirilmesi,

7. Kamu avukatlarının maaş ve özlük hakları sorunları,

- Ek göstergelerinin hâkim/savcılara eşit hale getirilmesi,

- Seyyanen zam verilmek suretiyle maaşlarının avukatlık mesleğinin onuruna yaraşır duruma getirilmesi,

- Makam tazminatı, temsil tazminatı ve özel hizmet tazminatlarının mesleğin onuruna uygun şekilde belirlenmesi,

- Tahsil edilen karşı taraf vekalet ücretlerinin ortak havuzda toplanması, limit sınırlaması olmaksızın periyodik olarak tüm avukatlar arasında eşit olarak paylaştırılması,

- Görev yaptıkları idarelerce zorunlu mali mesuliyet sigortalarının yapılması, primin idare tarafından karşılanması,

8. Bazı davalar yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki bedelin avukata yatırıldığını gösterir banka dekontu ve serbest meslek makbuzunun dava şartı olması,

9. Avukatların iş alanlarının genişletilmesi,

- Yalnız avukatların yapabileceği işler başlığına ekleme yapılarak tüm tapu işlemlerinde tarafların avukatla temsilinin zorunlu olması,

- Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira kontratları ve belirli bir meblağın üzerindeki sözleşmeler gibi bazı özel sözleşmelerin avukatlar tarafından hazırlanmasının geçerlilik koşulu olması,

10. Avukat vekaletnamelerinin avukat/baro tarafından düzenlenebilmesi,

11. Avukatların emekliliği için sandık kurulması yönünde yasal düzenlemenin yapılması ve buna belirli oranda devlet katkısı sunulması,

12. Mahkeme kalem müdürleri, icra müdürleri ve noter başkatiplerinin hukukçu olması,

13. Adil ve makul sürede yargılanma hakkına işlevsellik kazandırılabilmesi için Avukatlık Kanunu 2. Maddesinin işler hale getirilmesi,

14. Avukatlara yasa ile sağlanan yetki ve görevlerini yaparken, tüm yargı mercileri ile, kolluk, kamu kurumları ve cezaevlerinde hukuk tanımaz ve engelleyici tutum ve davranışlarla karşılaşmalarının önlenmesi,

15. Avukatların sadece mesleklerini yapmaları nedeniyle müvekkilleriyle özdeşleştirilerek şüpheli ve sanık konumuna getirilmesinin önüne geçilmesi. Savunma hakkını sınırlayan tüm uygulamalara ivedi olarak son verilmesi,

16. HSK’nın yapısının değiştirilerek siyasi iktidarın etkisinden kurtulmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması. Bu kapsamda Adalet Bakanı’nın HSK’da yer almasının son bulması, üyelerin seçilmesinde TBMM’de nitelikli çoğunluk aranması.”