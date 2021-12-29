Ankara Adliyesi'nden anlamlı kampanya

Kızılay'ın su ihtiyacı duyulan ülkelerde su kuyusu açma projesine İstanbul Anadolu Adliyesi ve Isparta Adliyesi'nden sonra Ankara Adliyesi de katılma kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında adliye çalışanları ve hakim savcılardan toplanacak yardımlarla Afrika'nın dezavantajlı bölgelerinde Türk Kızılay'ı tarafından su kuyusu açılacak.