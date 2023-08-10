Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 332 milyar lira oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 332 milyar lira oldu 

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 44 milyar 628 milyon lira artarak 10 trilyon 331 milyar 735 milyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyonu lirayı aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Ağustos itibarıyla 44 milyar 628 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 287 milyar 107 milyon liradan, 10 trilyon 331 milyar 735 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 54 milyar 236 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 593 milyar 714 milyon lira oldu.

        Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Ağustos itibarıyla 2 milyar 521 milyon lira artışla 1 trilyon 414 milyar 983 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 443 milyar 567 milyon lirası konut, 86 milyar 413 milyon lirası taşıt ve 885 milyar 3 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        REKLAM

        Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 612 milyon lira artarak 1 trilyon 203 milyar 107 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 14 milyar 183 milyon lira artarak 854 milyar 14 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 407 milyar 284 milyon lirası taksitli, 446 milyar 730 milyon lirası taksitsiz oldu.

        BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 104 milyon lira artarak 169 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 459 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 92 milyon lira artışla 2 trilyon 111 milyar 565 milyon lira oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Habertürk Anasayfa