Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 332 milyar lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 332 milyar lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Ağustos itibarıyla 44 milyar 628 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 287 milyar 107 milyon liradan, 10 trilyon 331 milyar 735 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 54 milyar 236 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 593 milyar 714 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Ağustos itibarıyla 2 milyar 521 milyon lira artışla 1 trilyon 414 milyar 983 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 443 milyar 567 milyon lirası konut, 86 milyar 413 milyon lirası taşıt ve 885 milyar 3 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 612 milyon lira artarak 1 trilyon 203 milyar 107 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 14 milyar 183 milyon lira artarak 854 milyar 14 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 407 milyar 284 milyon lirası taksitli, 446 milyar 730 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 104 milyon lira artarak 169 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 459 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 92 milyon lira artışla 2 trilyon 111 milyar 565 milyon lira oldu.