Anjiyoyu kabul etmedi, aynı gün ölü bulundu

İHA

Antalya'da gün içinde rahatsızlanarak gittiği hastanede anjiyo olmayı kabul etmeyen kişi, aynı gün koyunlarının başında ölü bulundu.

Seydiler Mahallesi’nde yaşayan ve otelde çalıştığı bildirilen Mümün Ali Özdemir (56), oteldeki işinden geldikten sonra Adalar mevkisinde koyunlarını otlatmaya gitti. Havanın kararmasının ardından koyunlar eve dönmesine rağmen Mümün Ali Özdemir göremeyen yakınları aramaya çıktı. Yakınları, Özdemir'in cansız bedenini koyun otlattığı tarlada buldu.

ANJİYO TEDAVİSİNİ KABUL ETMEMİŞ

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekibi ve Adli Tabip geldi. Mümün Ali Özdemir'in kalp rahatsızlığının olduğu, öğleden sonra çalıştığı otelde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldığı, yapılan tahlil ve çekilen EKG sonrası acilen anjiyo olması istenirken bunu kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı belirlendi.