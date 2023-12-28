Anjelika Akbar'dan yeni single

Anjelika Akbar, geçtiğimiz eylül ayında yayınladığı albümü 'Ahenk 432’nin ardından yeni single çalışması 'Başlangıç’ı sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Dinleyicilerine iyi dilekler, şifa ve mutluluk dileyen Angelina Akbar, albümde 'Başlangıç' bestesinin kaydı dışında bir de 'Orkestral Remix' adı altında Yury Ryadchenko ile birlikte yaptığı sürpiz bir çalışma olduğunu belirtti.

"ÇOK ETKİLENDİ"

Parçanın anlamlı ortaya çıkış sürecini anlatan Anjelika Akbar; "Bu beste aslında çok özel bir anda ortaya çıktı. Yıllardır birçok projeyi birlikte gerçekleştirdiğimiz Murat Öneş, geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir seri zor ameliyattan sonra yeniden hayata döndü. Doktorların 'ikinci doğumu' olarak nitelendirdiği durumda, tam da ameliyat bittikten sonra eve geldiğimde birden içimden Murat Öneş'e destek olarak müzik akmaya başladı. O anda 432 hertz ile ayarlanmış piyanoya yöneldim ve ses kaydı tuşuna basarak o anda doğaçlama akan müziği kaydettim. Kendisine ise ancak tamamen ayağa kalkabildiği ve kendine geldiği zaman, yaklaşık 45 gün sonra kendim dinlettim. O anda çok etkilendi... Kendisinin bu doğaçlamaya isim koymasını rica ettim ve böylece bestenin ismi 'Başlangıç' oldu. Ayrıca bu albümün kapak tasarımı de Murat Öneş'e aittir" dedi.