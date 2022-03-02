"AİLEME REST ÇEKTİM"

Türkiye’de yaşama kararının bilinçli değil, duygusal bir karar olduğunu belirten Akbar, “Ben buraya âşık oldum. Burayı gerçekten seviyorum. Çocukluğumdan beri kalbimi dinleyen bir insanım ve kalbim bana ‘Burada kal.’ dedi." diye konuşmuştu.

Hayatının gördüğü bir rüyadan sonra değiştiğini ve eşiyle birlikte birçok ülke gezdiğini belirten ünlü piyanist, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Aileme rest çekip, ‘Ben Türkiye’de kalıyorum, kimse kusura bakmasın.’ dedim. O zamanlar Türkiye’yle ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Birdenbire klasik müzikle ilgisi olmayan bir ülke diye düşünüldü. Halbuki buraya geldim, AKM’yle karşılaştım. Filarmoni orkestrası ve konservatuvar olduğunu öğrendim. Bunlar benim için sürprizdi ve ailemi ikna etmek için önemli bir malzemeydi. Batılı gözüyle önemli bir puandır bu.