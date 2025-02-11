Uzun yılladır ABD’de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. 69 yaşında KOAH nedeniyle vefat eden Ahu Tuğba, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Annesinin kaybından sonra Türkiye'de kalan Anjelik Calvin, ABD'ye döndü. Annesine duyduğu özlemi her fırsatta Ahu Tuğba'nın hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getiren Calvin, uçağa binmeden önce duygusal bir mesaj daha yayımladı.

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"İLK DEFA SENSİZ GİDECEĞİM"

Annesiyle yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Anjelik Calvin; "Bebeğim annem, sen benim bebeğimsin... Bu resim Miami'de doktorlar 'Öleceksin gitme' dediğinde 'Hayır evladım vize kuyruklarında beklemeyecek' diyerek ölümüne imza atıp görmeden beni sevip seçip, gittiğin topraklarda... Miami'deyiz sahilde. Beni doğurduğun yerde. İlk defa sensiz gideceğim. Uçakta birlikte dönmüştük" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'TAN SONRA EN ÇOK SENİ SEVDİM"

Anjelik Calvin, daha sonra sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: Bu ilk sensiz ABD uçuşum olacak. 'Beni çok özle demiştin' hatırla... Sana belli etmedim ama Allah'tan sonra en çok seni sevdim. Artık ara vereceğim paylaşıma, biraz kendimi dinleyeceğim. Paylaştım çokça acımla... Allah ile konuşur yüreğim sensiz her anımda. 'Bir çocuğun olsa senin kadar sevmem' demiştin... Beni babamdan ve Allah'tan sonra herkesten çok sevdin. Korkma korkma sevmem kimseleri senin gibi. Yine yaradanından istedim seni. O dilemezse biz dileyemeyiz ki...